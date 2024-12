Armin Karu sisenes investorina kinnisvarasse, partneriks on Retori Estate

„Lühidalt öeldes sattusid kokku nii õige aeg, inimesed kui projekt. Sektoris on olnud paar vaiksemat ja keerulisemat aastat, kuid käesolev sügis on toonud positiivsed arengud ja usun, et uuel aastal see trend jätkub,“ selgitab Armin Karu otsust teha investeering Eesti kinnisvarasektorisse.