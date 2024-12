Selgusid Baltimaade tänavused 30 kõige väärtuslikumat ettevõtet

Energiaettevõtete väärtus tõusis erinevalt - Latvenergo (5. koht), mis on Eestis tuntum oma tütarettevõtte Elektrum nime all, tõusis 38 protsenti, samuti Eesti Energia (12. koht), mis on mujal Baltikumis tuntud oma tütarettevõtte Enefit nime all, kasvas 35 protsenti. Ignitise kontserni (8. koht) väärtus kasvas vähem - 13 protsenti, samas kui börsil noteeritud rohelise energia tootja „Enefit Green“ (15. koht) väärtus vähenes 4 protsenti. Eesti Energia ja Enefit Green kontsernina mille koguväärtusega oleks pea 3 miljardit eurot, oleks olnud edetabelis 6 kohal .