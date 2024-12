Laenude allahindlused sõid Coop Panga kasumit

Aasta üheteistkümne esimese kuuga on pank teeninud kokku 30,1 miljonit eurot puhaskasumit, mida on 20% vähem kui aasta tagasi samal perioodil.

„Novembris jätkus turul intressitasemete suhteliselt kiire langus. Ühelt poolt on see toonud kaasa hoiuse intresside languse, kuid teisalt vähendab klientide laenumakseid ja julgustab ka laenamist. Novembris kasvasid kõik Coop Panga laenuportfellid: kiireimat kasvu näitasid kodulaenu, ärilaenu ja liisingu portfellid,“ märkis Coop Panga finantsjuht Paavo Truu.

Kui novembris oli panga omakapitali tootlus 11,6%, siis tänavusel aastal tervikuna seni on see 16,7%. Novembris sõi kasumit laenude allahindlused kogusummas 0,7 miljonit eurot, mida oli 0,2 miljonit eurot enam kui oktoobris ning 0,5 miljonit rohkem kui aasta tagasi samal ajal. Samas on tänavu üheteist kuu peale laenude allahindlused kokku olnud väiksemad kui mullu: eelmisel aastal oli see 5,6 miljonit eurot, nüüd 4 miljonit eurot. Tulemuste tutvustuses märgiti, et laenuportfelli kvaliteet püsib heana.