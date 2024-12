Lapsi ei sünni piisavalt. Tokyo võtab kasutusele 4-päevase töönädala, et suurendada sündimust

See poliitika kehtib aga ainult ühe tööandja, Tokyo linnavalitsuse juures, kes on ühtlasi üks Jaapani suurimaid tööandjaid. Seal töötab üle 160 000 inimese.

Samuti ütles kohalik omavalitsus, et lubab vanematel, kelle lapsed käivad põhikooli esimeses kuni kolmandas klassis, ohverdada osa oma palgast, et lõpetada töö iga päev varem, kui on ette nähtud.

Jaapan on üks maailma vanimaid riike

Meetmete eesmärk on kergendada töötavate emade lastekasvatuse koormust. „Naiste mõjuvõimu suurendamine, sest see on juba praegu ülejäänud maailmast kaugele maha jäänud, on meie riigis olnud pikalt esil,“ vahendas Japan Times Koiket.