KPMG globaalne uuring: suurfirmade juhid tahavad tööle võtta nii tehisaru kui ka uusi inimesi

Uuringust KPMG CEO Outlook selgub, et vaid 72% tegevjuhtidest usub, et maailma majandus on järgneval kolmel aastal õigel teel, kui 2015. aastal oli samal seisukohalt tervelt 93% vastanutest. Sellele vaatamata püsib tegevjuhtide usk tulevikku. Nimelt kavatseb 92% äritippudest järgneval kolmel aastal töötajate arvu suurendada, mis on kõrgeim näitaja alates 2020. aastast, teatas KPMG Baltics.

Uuring näitab muutusi äritegevust mõjutavate suurimate riskide vallas: etteotsa on tõusnud tarneahela ja tegevjuhtimise probleemid, edestades küberjulgeolekut ning geopoliitilist ja poliitilist ebakindlust.

„Kümme viimast aastat on olnud täis muutusi ja volatiilsust – alates globaalsest pandeemiast kuni kiire inflatsiooni ning teisalt tehisintellekti esile kerkimiseni. Praeguste oludega silmitsi olevad tegevjuhid on veendunud, et kindlasti tuleb investeerida tulevikku,“ kommenteeris KPMG Balticsi partner ja nõustamisteenuste juht Hanno Lindpere.

Ettevõtted vaatavad efektiivsuse nimel tehisaru poole

Tippjuhtide meeltes püsib enim majanduslik ebakindlus (53%), kuid peaaegu sama tähtis on võidujooks tehisaru rakendamise nimel (50%). Seega on enamik juhte võtnud selge suuna investeeringutele innovatsiooni ja tehnoloogiasse, sealhulgas tehisarusse, et tagada ettevõtte kasv. Nii ongi tehisaru 64% tegevjuhtide arvates nende 2024. aasta investeeringute prioriteet ning 63% vastanutest eeldab, et investeeringud tehisarusse kannavad vilja kolme kuni viie aasta jooksul.

Tegevjuhid näevad töötajatel ja nende oskustel kandvat rolli generatiivse tehisaru potentsiaali realiseerimisel. Samas on juhid teadlikud uue tehnoloogia kiire rakendamisega kaasnevatest riskidest. Üle poole (61%) tegevjuhtidest toob esile tehisaru rakendamise eetilised väljakutsed, samas kui 50% muretseb regulatsioonide puudumise ja 48% tehniliste oskuste vähesuse üle.