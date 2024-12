Zalando kavatseb enam kui miljardi euro eest osta About You

Zalando kavatseb About You eest välja käia 1,1 miljardit eurot. Nii teeb Zalando aktsionäridele vabatahtliku ülevõtupakkumise hinnaga 6,5 eurot aktsia kohta, millega on suurimad aktsionärid juba nõustunud. Väljaande kirjelduste kohaselt survestas ostu tagant Hiina odavbrändi Sheini üha tugevam kohalolu Euroopas, mis on pannud Euroopa firmad keerulisse olukorda.

About You suurim aktsionär Saksa jaekaubandusettevõte Otto andis teada, et kahe brändi koostöös on võimalik tugevdada firma kohalolu üle Euroopa. Zalando teatel sobivad kaks firmat kultuuri poolest kokku, suutes üksteist täiendada. Kahe ettevõtte ühinemise tulemusel loodetakse oluliselt säästa logistika, turunduse ja muude ärikulude pealt.

About You aktsia lõpetas eilse börsipäeva 3,9 euro juures ehk seda arvesse võttes makstakse aktsia eest ligi 67% preemiat. Enne seda on viimase kolme kuu keskmine hind olnud 3,17 eurot ehk preemia on veelgi suurem.

Samas on see aktsionäride jaoks vaid õrn lohutus. Nimel tuli About You börsile 2021. aastal, mil aktsia märkimishinnaks oli 23 eurot. Pärast seda on aktsia kurss olnud valdavalt ühesuunaline ehk alla. IPO-s osalejad jäävad seega pakkumist vastu võttes 72% miinusesse.

Zalando aktsia on tänase uudise valguses samuti tugevalt punases, langedes turu avanedes 7,5%, kuid pärast seda on miinus mõnevõrra vähenenud. Kella 11.30 seisuga on Zalando aktsia 4,6% punases. Samas on tänavune aasta Zalando aktsia jaoks olnud edukas, kui aktsia on kerkinud 56%.

