Tallink tõstab taas hindu. Laevapiletid kallinevad mitme euro võrra

Ärilehele kirjutas lugeja, kellele teevad muret Tallinki üha sagedasemad hinnatõusud. Nimelt on Tallinki laevapileti hinnale lisandunud „kütuse lisatasu“, mille suurus on 4,90 eurot. See tasu ei ole aga sugugi uus, vaid võeti kasutusele juba mõned aastad tagasi, kui Tallink põhjendas lisatasu lisamist piletitele sellega, et kütuse hind maksis siis üle kahe euro liitri kohta.

Toona maksis lisatasu kaks eurot inimese kohta, kuid tänaseks on see pea kahekordistunud ja uuel aastal tõuseb tasu koguni 5,3 euro peale. Lisatasu on kohustatud maksma ka lapsed alates 6. eluaastast.

Nõgene: kriitika peab põhinema faktidel

Seega, kui minna neljaliikmelise perega autoga Tallinnast Helsingisse, siis on puhtalt kütusetasu juba 21,2 eurot ning kui sinna juurde lisada autole kehtiv lisatasu 3,5 eurot, saame lõppsummaks 24,7 eurot ühe suuna kohta. Tasub mainimist, et teised laevafirmad (Viking Line, Eckerö Line) niivõrd suurt kütusetasu ei küsi. Viking Line’il on kütusetasu üks euro ühe suuna kohta ja Eckerö Line’il kaks eurot.

Milles siis asi? Tallinki juht Paavo Nõgene sõnas Äripäevale, et ei nõustu kriitikaga Tallinki hinnatõusude osas. „Rääkides sellest, et Tallink on liiga kulukaks muutunud, siis ma pigem toon esile, et ilmselt on olnud mõnel vedajal teiste ees eelistingimused. See ei ole võrdne kohtlemine ja Tallink peab nendest lepingutest vabanema ning see on kindlasti mõnes tekitanud tuska,“ rääkis Nõgene.

Lisaks rõhutas juht, et kriitika on küll alati teretulnud, aga peaks põhinema faktidele. Nõgene tõi välja, et Tallinna—Helsingi liini hind on viie aastaga tõusnud 5%, samal ajal kui inflatsioon on tõusnud 40,8% ja kütus kallinenud Tallinki jaoks 60% — seda arvestades ei ole tegemist suure hinnatõusuga.

