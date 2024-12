MTA on sügistalvel kontrollinud üle 200 ehitusvaldkonna tööandja

MTA maksuauditi osakonna juhi Lia Parve sõnul on kontrollide käigus üle Eesti ilmnenud mitmesuguseid probleeme. Kõige sagedasem probleem on olukord, kus töötajad on küll objektil, ent töövõtuahela ja töötamise kestuse infosüsteemi (TTKI) sellest jälge ei jää.

„Mõnikord seisneb probleem selles, et osa töötajaid sisenevad objektidele kohtadest, kus seda ei registreerita. Samuti on objekte, kus registreerimissüsteem asub eemal, mitte objekti väravas ja seepärast pole kõik töötajad end registreerimas käinud,“ rääkis MTA maksuauditi osakonna juht Lia Parve.

Mõningaid puudusi on olnud ka ehitusettevõtjate õigel ajal tegemata jäänud sammude tõttu. „Kontrollide käigus on ilmnenud olukordi, kus töötajatele pole väljastatud kaarte, millega end objektile registreerida. Samuti on tulnud ette, et infosüsteemis registreeritud töövõtuahelad on puudulikud ehk kõiki alltöövõtjaid ei ole sinna kantud. Isegi kui ehitajad objektile minnes oma kaardi süsteemis registreerivad, siis korrektseid andmeid MTA infosüsteemi sellisel juhul ei jookse,“ tähendas MTA maksuauditi osakonna juht Lia Parve. Ta lisas, et nendes olukordades juhendab MTA ehitusettevõtjaid lähemalt, kuidas töövõtuahelaid korrektselt süsteemi kanda.