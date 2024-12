Investeerimiseksperimendi vahekokkuvõte. Merkost on saanud uus vedur

Kui niinimetatud käsitööindeks on alates septembrist tõusnud umbes seitse punkti, siis pool tõusust saab kirjutada just nimelt Merko arvele, mis on selle ajaga kerkinud veerandi võrra. Nii on investeerimiseksperimendi kuuendas vahefinišis Dow Jonesist inspiratsiooni saanud indeks (loe eksperimendi kohta täpsemalt artikli lõpust) tekitanud ka suuremad käärid sisse võrreldes tavapärase Tallinna börsiindeksiga.

Kui tavapärane Tallinna börsiindeks on alates eksperimendi algusest 2023. aasta juunis jätkuvalt vee all ehk ligi üheksa protsendiga miinuses, siis käsitööindeks on pärast eelmise aasta langust jõudnud nüüdseks kokkuvõttes umbes 15% plussi. Kui jätkuvalt jääb tulem kõvasti alla USA börsi suurimatele indeksitele, siis Euroopa indeksist STOXX 600 on see siiski mööda läinud.