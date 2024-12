Tõnu Mertsina: ainult intressimäärade langus majanduse kasvupotentsiaali ei paranda

Kuigi selle nädala otsusega toob keskpank hoiustamise püsivõimaluse intressimäära tipust allapoole neljas kord, mis teeb kokku juba 100 baaspunkti (ehk ühe protsendipunkti), on intressitase jätkuvalt majanduskasvu pidurdav. Euroala neutraalne intressimäär ehk teoreetiline intressimäär, mis enam ei pidurda ega ka veel erguta majanduskasvu, on hinnanguliselt 2–2,5% juures.

Järgmisel aastal jätkab Euroopa Keskpank intressimäära langetamist ja jõuab meie hinnangul juunis 2 protsendini ja septembris 1,75 protsendini ehk majanduskasvu stimuleerivaks. See hinnanguline majanduskasvu piirav või elavdav intressimäär on aga riigiti erinev, samuti hakkab intressimäärade muutus majanduskasvu mõjutama alles viitajaga.

Euroala mure on vilets konkurentsivõime

Euroala inflatsioon on küll kahel viimasel kuul aastases võrdluses veidi kiirenenud, kuid see on keskpanga 2% eesmärgile üsna lähedal ja ettevaates peaks hinnakasv ikkagi aeglustuma. Euroala majanduskasv on sel aastal tasapisi paranenud, kuid on veel tublisti allpool pikaajalist keskmist. Samuti on selle väljavaade ebakindel.