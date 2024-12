Tänase Ettemõtte podcasti külaline on Silver Keskküla, kes on erinevate AI-projektidega tegelenud juba aastaid. Räägime temaga sellest, kuidas AI lõppeva aasta jooksul arenenud on ning kuidas teda täna kasutada võiks.

Keskküla praegune AI-projekt on ScamGuardian.ai, mis kaitseb inimesi heli- ja videopõhiste AI-pettuste eest. Ta räägib, et need on viimasel ajal plahvatuslikult kasvanud ning ainuüksi kellegi hääle kloonimiseks on tekkinud sadu tööriistu.