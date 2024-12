Uuring: iga teine töötaja on enda kohta midagi varjanud, kartes, et ei saa muidu tööle

Ligi pooled töötajad on kogenud diskrimineerimist juba tööle kandideerides ning iga viies on seetõttu kandideerimisprotsessi katkestanud. Töötajad varjavad tööandja eest kõige sagedamini enda vanust, pereplaneerimise plaane või terviseprobleeme.

„Tööturul peaksid kandidaadid saama keskenduda oma oskustele ja kogemustele, ilma et nad peaksid midagi varjama, kartes sobimatust tööandja ootustega,“ ütleb CV.ee kommunikatsioonijuht Karl Oder. „Kartus diskrimineerimise ees ei takista üksnes töötajate arengut, vaid piirab ka ettevõtete võimet leida ja hoida parimaid talente. Edasiminek saab alguse sellest, kui tööandjad loovad keskkonna, kus usaldus, võrdsed võimalused ja avatus on osa igapäevasest töökultuurist.“

Töökeskkonnas avaldub diskrimineerimine erineval kujul ning selle mõju töötajate motivatsioonile on märkimisväärne. Ligi pooled vastanutest, kes on kogenud diskrimineerimist töökohal, kinnitavad, et nende töömotivatsioon on oluliselt langenud. Iga kolmas töötaja on tundnud kerget motivatsiooni langust.