Eesti elanikud peavad mainekaimaks ettevõtteks Swedbanki. Esikolmikusse tõusid ka toidutootjad

Swedbank toetub kahest mainekuvandi komponendist ‒ tugevuskuvand ning suhtumine ettevõttesse ‒ selgelt enam tugevusele. Eesti elanikud hindavad Swedbanki siinseks kõige tugevamaks suurettevõtteks. Kantar Emori uuringueksperdi Katrin Männaste sõnul on siin kindlasti oma roll ettevõtte headel majandustulemustel, mis on avalikkuses üksjagu kõneainet pakkunud. Tugevuskuvandi tõus torkab silma pangandussektoris laiemalt. „Samas on aastatagusega võrreldes paranenud ka suhtumine Swedbanki ning elanike positiivse suhtumise alusel järjestades mahub Swedbank samuti esikümnesse,“ kommenteeris ta.

Eesti Pagar on küll ka varem jõudnud esikümnesse, kuid esikolmikus maandus esimest korda, tõustes 2. positsioonile mulluselt 8. kohalt. Valio Eesti tõus on veelgi märkimisväärsem, eelmises uuringus oli ettevõte 18. kohal. Nagu Eesti Pagar, on ka Valio Eesti olnud varem kümne mainekama ettevõtte seas, ent esikolmikukoht on esmakordne.