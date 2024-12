Saa tulumaks tagasi: kui palju võiksid tänavu veel III sambasse raha kanda?

III sambasse kogumisel pole miinimumi – alustada võib ka väiksemate summadega. Ent optimaalne ja ühtlasi maksimaalne summa, mida tasub III sambasse paigutada, on 15% sinu aasta brutotulust. See annab suurima tulumaksuvõidu. Neile, kelle aastane brutosissetulek on üle 40 000 euro, võiks olla maksimaalne aastane sissemakse III sambasse kuni 6000 eurot.

III sammas on kogumiseks suurepärane tööriist, sest riik on teinud sellele olulise maksusoodustuse – sel aastal sisse makstud summalt saad kevadel 20% tulumaksu tagasi. Maksusoodustus annab kogutud vara tootlusele tubli võimenduse , mida muud kogumisviisid ei paku.

Sobiva III samba makse arvutamiseks löö kokku kõik Sulle selle aasta jooksul laekunud brutotulud ning seejärel arvuta summast 15%. Tähtis on, et teeksid III sambasse sissemaksed ära hiljemalt 27. detsembril kell 15.59 – nii kajastuvad maksed automaatselt Sinu tuludeklaratsioonil ja kasutad ära selle aasta maksuvõidu.

Palgatulu

Kuigi mõned tööandjad arvestavad töötajate III samba sissemakseid otse brutopalgast, siis enamik inimesi teevad III sambasse ise sissemakseid oma kontole laekunud netopalgast.

Kui sinu igakuine palk on kuust kuusse võrdne, siis on sellest 15% välja arvutamine lihtne. Võid selleks kasutada Tuleva kodulehel asuvat kalkulaatorit, mis võtab arvesse ka 654-eurost maksuvaba tulu.

Kui sinu palga suurus on aasta vältel kõikunud, siis on mõistlik kontrollida üle oma sissetulekute info Maksu- ja Tolliameti lehelt (menüüst „Registrid ja päringud“ vali „Minu sissetulekud“) või palu oma töökoha raamatupidajalt täpset infot selle kalendriaasta palga kohta.

Pea meeles, et III samba arvestus käib kalendriaasta-põhiselt ja lähtub sissetuleku tegelikust laekumise kuupäevast. Kui sinu detsembrikuu palk laekub detsembris, siis on see 2024. kalendriaasta arvestuses, kui laekub aga jaanuaris, siis kuulub see juba 2025. aasta arvestusse.

Toetused ja muud tulud

III samba puhul on kõige olulisem võtta arvesse rasedus- ja sünnituspuhkusele minnes välja makstud toetus ning igakuine vanemahüvitis. Kuna mõlema toetuse puhul peetakse kinni tulumaks (näed seda infot ka e-MTA-st), siis lähevad need III samba mõistes brutotulu arvestusse. Vastupidiselt rasedus- ja sünnituspuhkuse toetusele ei lähe brutotulu arvestusse näiteks igakuine 80-eurone lapsetoetus, sest neilt ei peeta kinni tulumaksu.

Kõige olulisem on aru saada, kas sulle laekunud rahalt (olgu see siis palk, toetus vm tulu) on tulumaks kinni peetud või mitte. Näiteks kvalifitseeruvad brutosissetuleku alla ka honorarid või muud eraisiku tulumaksuga maksustatud toetused ja tulud.

Kuidas teha sissemakset?

Enne aasta lõppu võta hetk, et selle aasta tulud üle vaadata. Selle aasta viimane III samba sissemakse tasub teha hiljemalt aasta viimasel reedel, 27. detsembril kell 15.59. Nii võid olla kindel, et sinu sissemakse kajastub juba automaatselt eeltäidetud tuludeklaratsioonil ja kasutad ära selle aasta maksuvõidu. Sissemakse saad teha Tuleva lehel kõigest paari minutiga.

Palun pane tähele, et Tuleva ühistu, Tuleva fondivalitseja ega Tuleva töötajad ei anna sulle investeerimisnõu ega saakski anda, sest me ei ole taotlenud investeerimisnõustamise tegevusluba. Anname alati endast parima, et jagada sinuga ausalt ja arusaadavalt infot, mida arvesse võttes saad ise otsustada. Tea, et mineviku tootlus ei taga sarnast tootlust tulevikus. Maksustamine oleneb isikuga seotud asjaoludest, sh residentsusest. Maksuseadused muutuvad ajas. Tulumaksu tagasisaamiseks tuleb esitada tuludeklaratsioon. Finantsteenust pakub Tuleva Fondid AS. Tutvu pensionifondi tingimuste, prospekti ja põhiteabega aadressil tuleva.ee ning küsi nõu asjatundjalt tuleva@tuleva.ee või 644 5100.