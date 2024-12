Valitsus toetas elektrituruseaduse muudatusi. Põhivõrguga liitumine muutub soodsamaks

„Taastuvenergia tootmise kasvuks on vaja elektrivõrke tugevdada, et sinna saaks uusi tuule- ja päikeseparke liita. Liitumistasude prognoositavus ja ühtlane hinnakiri lihtsustavad arendajate ja suurtarbijate jaoks liitumise protsessi ning võimaldab arendada taastuvenergiat just seal, kus see on kõige mõistlikum ja kuluefektiivsem. Taastuvenergia toodangu suurenemine aitab omakorda tarbija jaoks hinda alla tuua,“ lausus kliimaminister Yoko Alender.