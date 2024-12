Tartu ärimehed panevad Lätis sakslastega leivad ühte kappi

Uuno Lausing selgitas, et koostööd Brüggeniga on tehtud pikalt ja kuna huvi luua ühisfirma oli mõlemal pool, saigi asi teoks. „Tõsi küll, tehingu lõpuleviimine toimub alles jaanuari alul, kuna konkurentsiameti kooskõlastus oli vahepeal.“

Kui palju Brüggen 50% suuruse osaluse eest maksis, on poolte kokkuleppel konfidentsiaalne. Osasse sõlmedesse on Riias juba investeeritud, kuid suuremad investeeringud on veel ees, selgitas Lausing.