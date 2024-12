Sünge reaalsus. Tänavu läks Eesti majandusel palju kehvemini kui teistes Euroopa Liidu riikides

Aastakümnete kõrgeimad intressimäärad, sõda Euroopas ja Lähis-Idas, valimised olulistes riikides nagu Ameerikas ja Indias. Maailmamajandus saavutas 2024. aastal taas tugeva tulemuse. Rahvusvahelise Valuutafondi andmetel kasvab maailma SKP 3,2%. Inflatsioon on vähenenud ja tööhõive kasv endiselt hoogsalt. Aktsiaturgude tõus on teist aastat järjest olnud 20%.

Kuid nagu ikka, varjab roosiline üldpilt suuri erinevusi riikide vahel. Nende erinevuste hindamiseks on The Economist pannud kokku viis majandus- ja finantsnäitajat – SKP, aktsiaturgude tulemused, alusinflatsioon, töötus ja valitsemissektori eelarve puudujääk – 37 riigi kohta. Seejärel reastati nende näitajate põhjal iga riigi majandus, et koostada nende järgi koondtulemus. Alljärgnevas tabelis on selle tulemusel valminud riikide pingerida. Kes on võitjad?