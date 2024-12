Jõud ei käi üle. Apteegiturg vajab ise ravimeid, aga näha on huvi- ja rahapuudust

„Vähemalt puuduvad tõendid selle kohta, et oleks tegemist keelatud kokkulepetega või oleks mõni turuosaline kuritarvitanud oma turgu valitsemise seisundit. Kui kellelgi on siiski tõendeid, mis viitavad sellistele keelatud tegevustele, siis kutsume kõiki üles neid ametile edastama,“ lausus Pärn-Lee. Küll kutsus ta üles riiki selle teemaga aktiivselt tegelema, sest küsimus on tarbijate ja üldises heaolus. „Kui riik teeb läbi tervisekassa ravimitootjatega hinnakokkuleppeid, mis pealegi on salajased, siis tuleb riiklikul tasemel ka tagada, et sellised tehingud oleksid tarbija vaatest tehtud parimatel võimalikel tingimustel. Täna see nii ei tundu olevat,“ nentis ta.

Midagi ei muutunud, sest raha võeti ära

Detsembri alguses pöördus Delfi Ärileht uuesti sotsiaalministeeriumi poole, et kuulda, kui kaugele on jõutud hinnaregulatsiooni ülevaatusega. Seekord vastas ravimi- ja meditsiiniseadmete poliitikajuht Kärt Veliste. Alates 1. oktoobrist jõustus sotsiaalministeeriumis seoses kärbetega uus struktuur. See on aga Veliste sõnul mõjutanud tööplaane ja -järjekorda. Ta loetleb üles hulga tegevusi millega sotsiaalministeeriumis on ravimite valdkonnas tegeletud – alates kriisivalmidusest kuni osalemisest Euroopa Liidu ravimipoliitika aruteludel, kuid ravimite hinnaregulatsiooni kohta saavutusi esitada ei ole. Vaid tõdemus, et lähiaastatel tuleb kujundada hinnaregulatsioonis süsteem, kus partnerid oleksid võrdselt koheldud, konkurents toimiv ning süsteem tervikuna nii turuosaliste kui riigi vaates õiglane ja jätkusuutlik. Täpsustavale küsimusele, mida on tähendanud kärped apteegireformi puuduste kõrvaldamiseks, tunnistab Veliste: „Selge on, et hinnaregulatsiooniga ja juurdehindluste küsimusega tegelemiseks on vaja täiendavalt mehitatud tiimi. Vaatamata kärbetele proovime lisajõudu värvata.“ Tasub meenutada, et Äripäeva arvutuste järgi kaotab riik hulgimüüjatele tagasimakse skeemiga aastas umbes 30 miljonit eurot. Kui selles arvutuses on isegi poolega mööda pandud, on võimalik võidusumma kaugelt piisav väga võimsa tiimi mehitamiseks, et ravimiturule toimivad reeglid välja töötada.