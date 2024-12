Donald Trumpi valimisvõidule aidanud Elon Muski varandus on kuuga peaaegu kahekordistunud

Kõigest mõned nädalad tagasi ehk enne USA presidendivalimisi kõikus Muski rikkus 250 miljardi dollari juures, kuid pärast seda on toimunud kiire kasv. Bloombergi hinnangul on Muski varandus eilse seisuga väärt 447 miljardit dollarit, tõustes päevaga koguni 63 miljardi dollari võrra. See on ka ajaloo suurim ühepäevane tõus.

Kui eelnevalt toetas Muski varanduse väärtuse kasvu eelkõige Tesla, siis eilse järsu tõusu põhjuseks on kosmosefirma SpaceX-i tehing. Nimelt anti SpaceX-i töötajatele ning teistele siseringi inimestele võimaluse müüa firma aktsiaid. Kokku müüdi sedasi 1,25 miljardi dollari ulatuses SpaceX-i aktsiaid hinnaga 185 dollarit aktsia kohta. See tähendab, et kosmosefirma väärtuseks hinnati 350 miljardit dollarit. See on 67% tõus võrreldes juunis toimunud aktsiate müügiga, kus ettevõtte väärtuseks hinnati 210 miljardit dollarit.

Ettevõte teenib enamuse oma rahast lepingutest USA valitsusega ning Trumpi valimisvõit on andnud julgustust ka juurde Muski firmale. Näiteks jagas novembris presidendiks valitud Donald Trump oma presidendikampaania käigus, et toetab Muski visiooni viia astronaudid Marsile. Musk oli Trumpi kampaania üks suurimaid toetajaid, annetades kokku 277 miljonit dollarit vabariiklaste kampaania heaks. Pärast valimisvõitu on Musk võtnud Trumpi meeskonna ehitamise juures aktiivse rolli, sh Trump andis Muskile ülesande muuta riigiasutusi õhemaks ning vähendada regulatsioone.

Sealhulgas on Trump toetanud ideed leevendada reegleid isesõitvatele autodele, mis on abiks omakorda Muski autofirmale Tesla. Nii on ka Tesla aktsia pärast Trumpi võitu tugevalt tõusnud: alates 5. novembrist on aktsia kerkinud kokku 69%, mis on taaskord kergitanud Muski varandust.

