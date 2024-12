PyroShow OÜ ehk Tulepood.ee on üheks Eesti suurimaks ilutulestikumüüjaks. Ettevõtte sõnul paistab selles äris tulevik helge. „Oodata on suuremat nõudlust, sest alates detsembri algusest on juba näha huvi kasvu. Samuti tundub, et uuenduslikud teenused, nagu laserid, on muutumas vähem populaarseks,“ kommenteerib ettevõtte tegevjuht Anton Babenko.