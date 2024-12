Sotsiaalministeerium kutsub ettevõtteid kandideerima peresõbraliku tööandja programmi

Pere- ja töötajasõbralikkust käsitletakse programmis laias võtmes, alates organisatsioonikultuurist, mis väärtustab kõigi töötajate heaolu. Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul on praegused majandusolud teinud töötajatele töö ja pereelu sobitamise kohati raskemaks, takistuseks võivad olla ka vaimse tervise mured. „Seda enam on väärtustatud tööandjad, kes otsivad paindlikke lahendusi, mis arvestavad nii töötajate kui ka organisatsiooni vajadusi. Meie programm pakub tööandjatele tuge, süsteemset lähenemist ja võimalust õppida üksteise parimatest praktikatest,“ ütles Riisalo.

Ta rõhutas, et ühiskonnas on iga töötaja panus oluline, sõltumata tema peremudelist. „Olgu tegemist kahe vanemaga pere, üksikvanemaga, omaste hooldajaga või töö kõrvalt õppijaga – kõigil on vaja toetava organisatsioonikultuuriga tööandjat, et ühildada töö ja pereelu,“ jätkas Riisalo.