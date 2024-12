Valitsus kaalub tööstustele odavamat elektrihinda. Aga tavatarbija maksaks selle kinni

Kliimaminister Yoko Alender (RE) ütles valitsuse pressikonverentsil, et paljudes riikides tehakse suurtööstustsele diferentseeritud odavam hind. „Loomulikult toob see siis kaasa selle, et tuleb kuidagi kompenseerida need kulud ülejäänud tarbijatele, aga paljud riigid seda majanduse elavdamiseks teevad,“ ütles Alender.

Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo (RE) ütles, et see võiks aidata kaasa tipptasemel uute ja jätkusuutlike tööstusettevõtete tekkele. „Me kindlasti vaatame seda kogupilti, aga mis veel olulisem gramm tagasi tulla. Kõigepealt meil on vaja üle Eesti kõrge lisandväärtusega töökohti, kus saab inimestele maksta senisest kõrgemat palka,“ rääkis ta.

Peaminister Kristen Michal (RE) märkis, et eesmärk peaks olema soodsama hinna suunas liikuda. Küll aga tõdes ta, et soodsam hind tööstustele toob kaasa aga kõrgema hinna tavatarbijatele. „Lõppkokkuvõttes see elektri hinna katel on ikkagi üks katel. Kui sa tahad, et tööstustel oleks see soodsam, tähendab see seda, et tarbijad maksavad mõne sendi juurde. Nii see mujal riikides on,“ põhjendas ta.