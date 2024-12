Euroopa Keskpank langetas kolmandat korda järjest intresse

Enamik alusinflatsiooni näitajaid lubab keskpanga nõukogul arvata, et inflatsioon stabiliseerub jätkusuutlikult nõukogu poolt keskpika aja eesmärgiks seatud 2% taseme lähedal. Euroala inflatsioon on aeglustunud, kuid püsib endiselt kiire. Selle peamiseks põhjuseks on asjaolu, et teatud sektorites palgad ja hinnad veel kohanevad (seda märkimisväärse hilinemisega) inflatsiooni varasema järsu kiirenemisega.