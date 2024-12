Pruunsilla pank laenab Coca-Cola Plaza kinnistu omanikule 21 miljonit eurot

„Bigbanki äripanganduse jaoks on mastaapse koostöö alustamine nii tuntud ja hinnatud avaliku fondiga oluline sündmus. Ühtlasi kinnitab see tehing veelkordselt meie soovi ja võimet Eesti mõistes märkimisväärse mahuga äriprojekte rahastada,“ märkis Bigbank Eesti ettevõtete panganduse juht Aimar Roosalu.

Coca-Cola Plaza ja Postimaja kaubanduskeskuse omanikfirma on BH CC Plaza OÜ, mis omakorda kuulub 100%-liselt Baltic Horizon Fundile. Viimase fondijuht Tarmo Karotam ütles, et neil on hea meel, et koostöö Bigbankiga kiirendab nende kahe Tallinna kesklinnas asuva kinnisvaraobjekti ümberkujundamist.

Ei välista teiste sarnaste objektide rahastamist

Bigbank Eesti ettevõtete panganduse juhi Aimar Roosalu hinnangul on tegemist pealinna ühe tuntuma maamärgiga, mille keskne asukoht mitmete A-klassi hoonete kõrval lisab oluliselt potentsiaali kohandada kinnisvara nii tänaste kui homsete vajaduste järgi. Sestap ei välista ta, et pank ka edaspidi rahastab sarnaseid projekte, mis aitavad tõsta ajalooliste ja samas kõrge potentsiaaliga hoonete kvaliteeti ning konkurentsivõimet.

Kahe refinantseeritud objekti – Coca-Cola Plaza ja Postimaja kaubanduskeskuse – üüritav pind on kokku 16 278 ruutmeetrit. Postimaja kaubanduskeskuses on neli korrust ning selle peamised üürnikud on H&M, Rimi, New Yorker, MyFitness, Deichmann, Euroapteek, Reval Cafe. Hoonel on BREEAM 2023 sertifikaat.