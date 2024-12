Swedbank vahetab Eestis välja sularahaautomaatide haldaja. Uus operaator on mujal tuntud kõrgete tasude poolest

Swedbank sõlmis Euronetiga koostöölepingu sularahaautomaatide tehingute töötlemisteenuse ja vajalike tugiteenuste, sealhulgas automaatide võrgustiku haldusteenuste osutamiseks. Sularahaautomaatide haldusteenuste üleminek Euronetile algab esialgse plaani järgi 2025. aasta sügisel. Selle ajani haldab panga automaate senine partner Hansab.

„Loodame, et sularahaautomaatide võrguteenuste üleandmine Euronetile kiirendab sularahaautomaatide võrgustiku kaasajastamist Eestis, Lätis ja Leedus. Sellega pakume klientidele lisandväärtust, ilma et muudaksime teeninduskeskkonda,“ selgitas tehingut Swedbanki Balti panganduse juhi kohusetäitja Olof Sundblad.

Üle minnakse 2025. aasta sügiseks

Kui üleandmine on lõpule viidud, pakub kõiki Swedbanki sularahaautomaadi tehingute, hoolduse ja muu haldusega seotud teenuseid Euronet. Seejuures on tagatud, et kliendid saavad kasutada samu funktsioone ja teenuseid, sealhulgas samal arvul sularahaautomaate kui praegu.

„Swedbankil on Eesti suurim sularahavõrgustik. Swedbanki automaatidest ja koostööpartnerite juurest kokku on võimalik sularaha välja võtta ligi 1200 kohas üle Eesti. Meie sularahaautomaatide haldusteenuse üleandmine Euronetile võimaldab meil tulevikus koos partneriga jätkuvalt teenust edasi arendada,“ rõhutas Swedbanki klienditeenuste juht Ede Raagmets.

Pangal on üle Eesti 370 sularahaautomaati, peale selle saavad panga kliendid sularaha välja võtta ligi 800 teeninduskohas üle Eesti. Sularaha väljastavad Swedbanki klientidele Olerex, COOP, R-Kiosk, Grossi Toidukaubad, Aldar Market, Alexela, Meie Toidukaubad ja Tartu Terminal. Ka pärast uuele haldusfirmale üleminekut kannavad Swedbanki sularahaautomaadid Swedbanki logo ja tarkvaraliidest.

Pank kinnitab, et klientide jaoks see tehing muudatusi ei too, sealhulgas klienditeeninduses, kus kõikides küsimustes abistab kliente endiselt Swedbanki klienditeenindus.

