Kinnisvaraarendaja: aasta pärast tänase hinnaga kodusid enam ei saa

„Ma ise olen üks neist paljudest, kes on hiljem nii mõnegi korteri kohta mõelnud, et miks ma küll seda varem ära ei ostnud. Ma arvan, et täna on just üks selline ostuhetk, sest juba vähem kui aasta pärast on uute kodude hinnad tänasega võrreldes päris kindlasti kõrgemad,“ annab Kristjan-Thor Vähi hinnangu turu olukorrale.

Ta on seda meelt, et tõenäoliselt on just sel sügisel olnud viimaste aegade parim hetk uue kodu ostmiseks. „Pea kõik on läinud kallimaks, aga kinnisvara veel mitte, palganumber on tõusnud ja Euribor kiirelt odavnenud – see kõik on muutnud uue kodu ostmise just praegusel hetkel kõige muuga võrreldes suhteliselt odavamaks,“ arvab Vähi. Invego juhi sõnul on tugevad arendajad paari viimase aasta kalli laenuraha perioodil hinnatõusu osaliselt pidurdada suutnud, kuid nüüd ei jää puutumata ka uued kodud.

„Sisendhindade kasv on tuntav ja surve hinnatõusuks tugev, seda eriti uute alles turule tulevate projektide puhul. Seega võib esimene hinnatõusu jõnks käia juba uue aasta esimeses pooles,“ räägib ta ning lisab, et arendajate ja ehitajate jaoks kasvavad kulud ka pidevalt rangemaks muutuvate regulatsioonide tulemusel. „Muidugi kasvab nii uute ehitiste kvaliteet, aga sellega koos ka nende maksumus,“ usub Invego juht.

Teine ajahetk, mis uute korterite hindu kergitab, on suvel, 1. juulist ees ootav käibemaksumäära tõus 22%-lt 24%-le „See kaheprotsendiline hinnatõus on seadusesse sisse kirjutatud ja lihtne tehe näitab, et keskmise uue korteri hind tõuseb viis-kuus tuhat eurot. Kõike eelnevat kokku võttes on selge, et maksimaalselt poole aasta jooksul saabuv hinnatõus on vältimatu,“ leiab Kristjan-Thor Vähi.

Invego on Eesti suurimaid kinnisvaraarendusega tegelevaid ettevõtteid, mis on Tallinnas ja selle lähiümbruses viimastel aastatel rajanud kokku üle 1300 kodu ning 30 000 m2 äripindasid. Invego mahukamateks arendusteks on hiljuti valminud Tiskreoja ja Tabasalu Kodu ning täna töösolevad Uus-Järveküla, Luccaranna ja Keila Pargikodude elurajoonid.

