Minister Keldo majanduse kasvatamise kava sai valitsuselt rohelise tule

„Sisuliselt valmis meil järgmise aasta majanduskabinettide töökava, mida hakkame üle vaatama ja täiendama kord kvartalis,“ ütles peaminister Kristen Michal. Praegu on seal juba üle 40 sammu, mida tänane valitsus plaanib ette võtta, et majandust igal pool Eestis konkurentsivõimelisemaks nügida.

!Alates oskustööjõust, digitaalsete lahenduste arendamisest, energeetika hinnast ja valikutest, kuni selleni, et tööstuse kasv ja töökohtade kasv oleks piirkondades ka tagatud,“ loetles peaminister. Sinna oodatakse nüüd ministeeriumite, ettevõtjate ja alaliitude täiendusi.Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo, kes kava valitsusele majanduskabinetis tutvustas, rõhutas, et tegevuskava annab ettevõtjatele kindlustunde riigi tegevuste etteaimatavusest.

„Selleks et ettevõtjate ja tervikuna meie majanduse konkurentsivõime jaoks midagi paremaks muutuks, on vaja konkreetseid tegevusi ning valminud kava järgi hakkamegi neid uuel aastal koos kõikide ministeeriumitega ellu viima,“ kinnitas Keldo. Tema sõnul on kava valmimisel olnud ettevõtjatel, kes on algusest peale kaasatud, selle koostamisel suur roll.