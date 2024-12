Tallinn hakkab toetama vanadesse kortermajadesse liftide ehitamist, kuid toetuse eest saaks kõigest paar lifti

„Korteriühistutele jätkatakse renoveerimistoetuste pakkumist, samuti toetab Tallinn rattamajade arendamist ning uue meetmena hakatakse toetama liftide rajamist korrusmajadesse,“ teatas Tallinn avalikkusele pressiteatega. Korteriühistutele suunatud toetusmeetmete jaoks on eelarvesse kavandatud ligi neli miljonit eurot, millest liftide rajamiseks on mõeldud 400 000 eurot.

Tallinna strateegiadirektor Raido Roop sõnab, et Tallinnas on piirkondi, kus on hulgaliselt viiekorruselisi liftita paneelmaju, milles eakatel ja liikumisraskustega inimestel on raske liikuda. Toetus on mõeldud eelkõige nõukogude ajal ehitatud tüüpilistele 40–60aastastele viiekorruselistele 60 korteriga kortermajadele, kus elavad eakad inimesed. „Uus meede pakub korteriühistutele tuge liftide rajamiseks hoonetesse, kui ühistutel selleks soovi on,“ lisab Roop.