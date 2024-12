Eestist saab üks IKEA prooviturge? Inter IKEA kontsern ostab kogu Baltimaade jaemüügiäri

„See ostutehing tähistab uue peatüki algust meie visioonis, milleks on luua paremat igapäevaelu paljudele inimestele. IKEA jaemüügiäri omandamine Baltikumis võimaldab meil otse koguda ja jagada teadmisi kogu väärtusahelaga. See aitab omakorda IKEA kontseptsiooni üheskoos edasi arendada ja tugevdada ka frantsiisisüsteemi – et luua oma klientidele üle kogu maailma veelgi suuremat väärtust,“ sõnas Inter IKEA kontserni tegevjuht Jon Abrahamsson Ring.

„Tegemist on IKEA Baltikumi jaoks ääretult suure ja olulise sammuga. Inter IKEA kontserniga liitudes näitame, et meil on Balti riikides väga head äritulemused ja tulemuslikkus. Me oleme turul tegutsenud nüüdseks pea 12 aastat ja meil on kokku kaheksa füüsilist esindust – ja üheksas, milleks on IKEA väikepood, on veel tulemas. Inter IKEA kontserniga sõlmitud leping avab meile veelgi rohkem uusi võimalusi brändi ja kontseptsiooni tugevdamiseks ning ühise kasvu ja klientidele pühendatud väärtuse edendamiseks terves Baltikumis,“ ütles IKEA Balti turu juht Inga Filipova.