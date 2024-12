„Meie töötajaid käiakse sõimamas ja ähvardamas.“ Prügiautode juhid saavad emotsionaalse sõimu osaks

Tallinna linnas on prügiautode peatumine kõnniteel lubatud, kui nad teevad oma tööks vajalikke tegevusi, näiteks koguvad prügi. See on reguleeritud ka Tallinna liikluskorralduse eeskirjade järgi. Erandina võivad prügiautod peatuda kõnniteel, kui nad ei takista jalakäijate liikumist ja kui kõnnitee on piisavalt lai.