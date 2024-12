Norral sai kõrini. Riik plaanib Euroopaga võrguühendused katkestada, kui elekter odavamaks ei lähe

Norra kaks valitsusparteid tahavad katkestada elektriühenduse Taaniga.

Tuuleenergia puudumine Saksamaal ja Põhjameres tõstis eile Norra lõunaosas elektri hinna 898 Norra kroonini megavatt-tunni kohta, mis on kõrgeim tase alates 2009. aastast ja peaaegu 20 korda kõrgem kui eelmisel nädalal.

„See on täiesti kohutav olukord,“ ütles Norra energeetikaminister Terje Aasland.

Valitsev vasaktsentristlik Tööerakond teatas, et soovib järgmise aasta septembris toimuvatel parlamendivalimistel kampaaniat teha, et lülitada 2026. aastal välja elektriühendus Taaniga. Praegu on riik plaaninud selleks ajaks ühenduse uuendustööd.

Teine koalitsioonipartner Keskerakond on juba ammu nõudnud, et Norra lõpetaks elektriühenduse Taaniga ja soovib ka olemasolevate võrkudevaheliste ühenduste üle uuesti Ühendkuningriigi ja Saksamaaga läbirääkimisi pidada.

Hüdroenergia on Norra peamine energiatoodang

Norra praeguses kõrges elektrihinnas on süüdi võrkudevahelised ühendused, kusjuures kriitikud väidavad, et Norra peaks saatma oma rikkalikust hüdroenergiast toodetud elektrienergiat välismaale alles siis, kui ta on taganud madala hinna oma riigis, nii nagu see on toiminud aastakümneid.

Hüdroenergia moodustab 90 protsenti Norra energiatoodangust, ülejäänud umbes 10 protsenti tuleb tuuleenergiast. Probleemid Norras tekitavad ärevust ka Euroopa Liidu riikides, kes soovivad kasutada riigi hüdroelektrienergiat, et tasakaalustada energiahindu mandril.

Nii Rootsil kui ka Norral on siseriiklikult kehvad elektri ülekandeliinid, mis tähendab, et põhjaosas, kus suur osa elektrist toodetakse, on hind sageli palju odavam kui lõunaosas, kus suurem osa sellest tarbitakse.

Norral on elektriühendused Rootsi, Taani, Saksamaa, Ühendkuningriigi, Soome ja Madalmaadega.

