Kinnisvaraekspert: Tallinn hakkab üha kiiremini ida poole laienema

„Esimene aktiivne arendustelaine oli nn Suur-Tallinnas lõuna suunal ja sealt hakkas see läände valguma. Nüüd on aga teada, et üha rohkem suuri arendusi on tulemas Loole, Lagedile, Arukülla ja nii edasi, kuni Kuusalu ja Aegviiduni välja,“ ütles Sooman.

„Ühelt poolt on idasuund arendajatele atraktiivne madalama maa hinna tõttu, kuid peamine põhjus on siiski asjaolu, et Tallinnast lõuna ja lääne poole jäävad vallad on juba ära kurnatud – kohalikel omavalitsustel pole ressursse kiire arenguga kaasas käia ja nii suuri investeeringuid teha, et juurde tulevat elanikkonda ära teenindada. Seda enam, et paljud uued elanikud ei registreeri enda elukohta ümber ning vallal jäävad maksud saamata. Seetõttu on seatud arendamisele suuremad piirangud, kuid idapoolsed vallad võtavad arendajaid ja uusi elanikke avasüli vastu,“ selgitas Sooman.