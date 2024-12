Haldur selgitab: libedal ajal algavad kukkumised juba kodutrepilt

„Vahel on libedusetõrje kokku lepitud liiga hõreda graafikuga, et kulusid kokku hoida. See läheb otse ühistu juhtide kapsaaeda. Sama lugu on, kui heakorra eest vastutav naabrionu unustab õigel ajal graniidi või soolavarusid täiendada ja ühistu seda aktsepteerib,“ rääkis Tõnisson.

„Kõige suuremaks komistus-, täpsemini libastumiskohaks on aga naabrite ükskõiksus teiste suhtes – kui näiteks parkas on planeeritud koristuse ajal ikka mõni auto ees vedelemas, siis selle ümbert ja alt ju midagi teha ei saa ja õnnetus hüüab tulles. Mina soovitan südamerahuga puksiirauto tellida ja peale esimese sõiduki äravedu on plats edaspidi kohe puhas ka,“ sõnas ta.

„Kui trepp on ootamatult libedaks läinud, siis võta käed taskust välja ja toksi see jääkiht kasvõi võtmete või harjavarrega natukenegi karedamaks ja teata kohe ka ühistu juhtidele olukorrast. Mõnele tundub ehk pühade-eelne haigusleht õnnistusena, aga õnnetused on esiteks ettearvamatud ja kui kukkujaks on tore naabrimemm, siis hapramate kontidega eakamale inimesele võib libastumisele eelnenud samm jäädagi viimaseks sammuks terve elu jooksul,“ kirjeldas Tõnisson.

„Kutsun üles olla hoolivam kõikide ja kõige suhtes ka väljaspool oma korteriust,“ lisas ta.

„Haldur selgitab“ on Pindi Kinnisvarahaldusse igakuine teavitusformaat, kus selgitatakse lihtsalt ja lühidalt, millega majaelanikud ja korteriühistud tulenevalt hooajast, seadusemuudatustest ja muudest olulistest sündmusest arvestama peaksid.

