Infoturbe koolitaja annab nõu: kuidas vältida konto ründamist?

Riigi IT Keskuse (RIT) infoturbe koolitaja Madli Tiigirand ütleb, et suurim viga, mida inimesed paroolidega teevad, on nende korduvkasutamine. „Kui üks parool lekib, on sellega võimalik siseneda ka teistesse keskkondadesse, kus sama parooli kasutatakse,“ hoiatab ekspert. „Seetõttu on iga keskkonna jaoks oluline kasutada erinevat parooli,“ rõhutab ta.

„Turvalised paroolihaldus äpid hoiavad kõik paroolid ühes kohas,“ selgitab Tiigirand. Küll aga rõhutab ta, et enne sellise tarkvara kasutamist tuleb teha põhjalik eeltöö ja valida usaldusväärne lahendus. „Kontrolli, kas tarkvara saab regulaarselt uuendusi ja uuri, mida teised kasutajad, näiteks usaldusväärsetes foorumites, selle rakenduse kohta räägivad,“ soovitab Tiigirand ning lisab, et taustainfo allikana saab kasutada ka erinevaid võrdlusliste.

Tiigirand soovitab paroolid ise välja mõelda, kasutades unikaalseid fraase, mis on piisavalt pikad ja keerukad. „Näiteks võid mõelda fraasi, mis on seotud mõne meeldejääva sündmuse või detailiga sinu elus, kasutades nii suur- kui väiketähti ning lisades sinna juurde numbreid ja sümboleid,“ soovitab infoturbe koolitaja. Sümboleid kasutades tuleb veenduda, et need oleks iga klaviatuuri peal olemas. „Oluline on, et parool oleks midagi, mida ainult sina tead ja mis pole kergesti äraarvatav,“ selgitab ta.