Kinnisvarabüroo juht: olukord meenutab juba buumiaega, turul hakkasid liikuma aastaid seisnud korterid

„Kuigi majanduslangus jätkub 10. kvartalit ja ostujõud taastub visalt, siis on viimastel kuudel kasvanud nii uute kui järelturu korterite tehingute arv kuni 20%. Oktoobri ligi 800 korteritehingut kuus meenutab juba buumiaega,“ rääkis Uus Maa juhatuse liige Igor Habal.

Peamine tehinguarvu kasvu põhjus on soodsam ja kättesaadavam laen – inimesed on pikalt otsuseid edasi lükanud ning turud ootavad, et järgmise aasta suveks langeb euribor alla 2%. „Tulemusena on paaris Tallinna uuemas tornis ja arenduses, kus pikalt ei tehtud ühtegi tehingut, 5-6 kaupa korterid liikuma hakanud,“ ütles Habal. Äärelinnas on uute korterite vastu suurem huvi 3500-4000 ja pealinna lähedastes valdades 3000–3500-eurose ruutmeetrihinna vahemikus.

„Teine põhjus, miks tehingud liikuma on hakanud, on see, et ka mitu aastat hinda üleval hoidnud müüjad ei jaksa enam oodata ja tulevad ostjale vastu. Ostjatele on ka muidu pilt selgem – nad näevad ära, et paar aastat tagasi valminud maja toimib ning mis on selle reaalsed igakuised kommunaalkulud,“ rääkis Habal.

Anomaaliaid on tema kinnitusel turul veelgi – eriti paistab silma, et Mustamäel tehti näiteks oktoobris sama palju järelturutehinguid kui Lasnamäel, mis on umbes 40% madalama rahvaarvu juures erakordne. Selle peamine põhjus on uusarenduste puudumine, mistõttu Mustamäe järelturg on eriti kuum, samas kui hinnad pole mõlemas linnaosas endiselt tõusnud. „Ka niiöelda mägedes eelistatakse pigem uusi kortereid, aga valik on pigem väike, mistõttu tõuseb ka päris vanade paneelmajade turg,“ lisas Uus Maa juhatuse liige.

Suures plaanis on rohkem on märke, et kinnisvaraturu olukord läheb järgmisel aastal veidi paremaks, kui jääb samaks või halveneb, hindab Habal. Üldised majandusnäitajad ennustavad kinnisvaraturule järgmiseks aastaks väikest tõusu, aga pigem mitte viimaste kuude tempos. „Oktoobri ja novembri tehingute järsk kasv oli pigem kergelt vale-positiivne signaal. Uuel aastal tarbijaid tervitavad maksu- ja hinnatõusud teevad oma töö,“ tõdes Habal.

