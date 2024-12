Eesti Panga president: keskmine palk tõuseb järgmisel aastal rohkem kui hinnad

Veel oktoobris oli tarbijahindade kasv euroalal täpselt keskpanga eesmärgiks seatud 2%, kuid novembris nägime hinnatõusu kiirenemist aastatagusega võrreldes 2,3%ni. Taolised lühiajalised võnked statistikas on aga suuresti selgitatavad aastataguse võrdlusbaasi muutusega, mitte niivõrd hindade kiirema tõusuga viimase kuu jooksul. Hinnatõus euroalal on selgelt aeglustumise kursil.

Majandus taastub mõõdukalt

Euroala majandusväljavaade ei ole septembrikuiste hinnangutega võrreldes märkimisväärselt muutunud. Võime oodata majanduse mõõdukat taastumist, mida veab sissetulekute ja tarbimise kasv. Väikese viitajaga on tõenäoline ka investeeringute kasv. Seda eeldust, et euroala majandusolukorra järkjärgulise taastumise taga on vähemalt järgmisel aastal just tarbimise kasv, kinnitavad ka viimaste kuude andmed. Tänu inimeste ostujõu paranemisele on näiteks kaupade ja teenuste jaemüük juba kosunud.

Ettevõtete kindlustunne ja hinnangud lähiaja väljavaatele on aga euroalal, nii nagu Eestiski, üldiselt veel tagasihoidlikud. Eriti tööstusettevõtted on endiselt suhteliselt keerulisemas olukorras. Kindlasti on Euroopa ettevõtete konkurentsivõime viimase paari aastaga globaalses võrdluses mõnevõrra kannatanud, seda eelkõige kõrgemate energiahindade tõttu. Eestis ja teistes Balti riikides on konkurentsivõimega seotud keerulisemat olukorda võimendanud ka veelgi kiirem hinnatõus, mis on ettevõtjate kulubaasi tõstnud.

Ulatuslikud palgatõusud Saksamaal

Euroalal püsib üsna tempokas keskmine palgatõus ning sellega seotud teenuste hinnatõus. Ametiühingute palgaläbirääkimiste käigus on viimasel ajal kokku lepitud üsna ulatuslikud palgatõusud, seda eriti Saksamaal. Ettevaates on aga kogu euroalal siiski tõenäoline, et palgatõus aeglustub – viimaste aastate kiire hinnatõusu tagajärjel tekkinud ostujõu kaotus on tänaseks palgatõusu kaudu suuresti tagasi tehtud ning praegused palgatõusud on toimunud juba ettevõtete kasumlikkuse vähenemise hinnaga. Selles osas oleme Eestis üsna sarnases olukorras.