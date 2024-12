Kõik Fahle kvartali majad said omale nime

Kaks päris uut ehitist

Fahle Terrassid on Eesti esimene puitkonstruktsiooniga kõrghoone, mis sai omale nime hoone suurte astmeliselt langevate haljastatud terrasside järgi. Hoone ankurüürnikuks saab If Kindlustus ja see valmib uuel aastal. Selle vahetusse lähedusse kerkib peagi arhitektuurikonkurssi läbinud 14-korruseline hoone Fahle Portaal.