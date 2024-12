Tallinn toetab oma eelarvest eduka äriettevõtte investeeringute tegemist

Tallinna Vee omanikud on 55% Tallinna linn, 20% energeetika kontsern Utilitas, ülejäänud osalus jaguneb väikeaktsionäride vahel (Tallinna Vesi on börsiettevõte). Tallinna volikogu kinnitas kahe nädala eest muudetud linna halduslepingu Tallinna Veega. Sellega on ettevõttele Tallinna linna selle aasta lisaeelarvest ettenähtud kuni 5,9 miljonit eurot investeeringute toetamiseks.