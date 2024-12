„Nädala suurim ebaõnnestumine peale Lõuna-Korea pöördekatset.“ LHV finantsportaali uuendus tõi kaasa suuromaniku kriitika

„Nädala suurim ebaõnnestumine peale Lõuna-Korea pöördekatset. Loodetavasti lõpp saab olema samasugune,“ ütles LHV Groupi suuromanik Rainer Lõhmus foorumis uuenduse kohta. Hilisemas postituses lisas ta, et tagasimineku võimalust paraku pole.

„Jääb üle vead kuhjaga heastada, ja progress/uuendused peaksid tulevikus olema kiiremad,“ märkis Lõhmus ja lisas, et ilmselt oli kaost vaja mõtteselguse tekkimiseks.

Foorumikasutajad on olnud kriitilised muu hulgas Balti turu aktsiate hinnainfo kättesaadavuse ja foorumi üldise kasutusmugavuse osas. Lisaks on välja toodud, et üle vaatamist vajavad turvaküsimused, tekst võiks olla väiksem, ning vanadest teemadest postituste leidmine on keeruline. Samas tõdetakse ka, et uuendusega harjutakse ning elu läheb edasi.

LHV investeerimisteenuste juht Sander Pikkel selgitas, et on täiesti mõistetav, kui midagi, mida ollakse harjunud igapäevaselt kasutama ja mis on muutunud koduseks, muudetakse – esmase reaktsioonina nõutakse sageli vana tagasi.

„LHV finantsportaal oli üsna oma algses vormis kasutusel üle 20 aasta. See on tehnoloogia ajaarvestuses väga pikk aeg, ja kahjuks polnud meil muud võimalust kui uuendada kogu portaal, et see tehnoloogiliselt tänapäevaseks muuta. See tähendas sisuliselt portaali täielikku ülesehitamist uuel platvormil,“ ütles Pikkel.

Tema sõnul olid nad valmis selleks, et uue lahendusega harjumine võtab aega. Pikkel lisas, et mõned esmalt harjumatud muudatused on pärast mõningast kasutamist saanud positiivset tagasisidet. „Tavapärastes populaarsemates foorumiteemades on juba aktiivsed arutelud ja paljud kasutajad on uue lahenduse omaks võtnud. Loodame, et kasutajad annavad aega nii endale kui ka meile, et koos investorite kogukond taas koduseks muuta,“ ütles ta.

„Tunnistame, et vigu ja ootamatusi, mida testimise käigus ei ilmnenud, on kahjuks omajagu sisse jäänud. Samuti on paar kasutajate jaoks olulist funktsiooni uues versioonis veidi peidetud. Võtame tagasisidet arvesse, parandame tehnilisi vigu nii kiiresti kui võimalik ja toome Balti turuinfot puudutava vanale tuttavale kohale tagasi. Seni saab hinnainfot jälgida LHV Powertraderist,“ lisas Pikkel.

