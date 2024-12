Plaanid osta esimese kodu? Siis pead edaspidi nende kulutustega arvestada

Kikase sõnul on mõistetav, et esimese kodu ostnud inimene ei pruugi esmapilgul ette näha, millised kulud oma koduga kaasneda võivad. „Kui ühe osa kulutustest moodustab nüüd laenumakse, mis koosneb laenu põhiosast ja intressist, siis tegelikult kaasnevad kinnisvara ostmisega ka teised väljaminekud, mille peale esimese hooga ei tulda,“ märkis ta.

Näiteks on laenuga soetatud kinnisvara puhul kohustuslik sõlmida kodukindlustuse leping. „Kodukindlustus ei ole ainult panga, vaid ka koduomaniku huvides vajalik – kui koduga peaks midagi juhtuma, siis laen jääb ikka alles. Seega kodukindlustus võimaldab sellise olukorraga seotud riske maandada,“ rääkis Kikas.

Luminori laenude kompetentsikeskuse juhi sõnul on ülioluline, et sobiva kinnisvaraga tutvumisel viidaks end kurssi ka kommunaalarvetega. „Kindlasti tasub maaklerilt või müüjalt küsida suviste ja talviste kommunaalarvete kohta, kuna sõltuvalt kinnisvarast võib kommunaalkulude osakaal olla teinekord võrdlemisi suur,“ sõnas asjatundja.

Kinnisvara ostes peab arvestama ka võimalike parkimistasude ning TV- ja internetiteenustega, kuna needki võivad igakuistest kuludest moodustada märkimisväärse osa. „Lisaks tuleb läbi mõelda ka uue kodu sisustamisvajadus ning võimalikud stsenaariumid, kus kulud võivad veelgi tõusta. Viimaste aastate näitel võib välja tuua euribori ja energiahindade tõusu ning seetõttu tasub alati arvestada ka võimaliku puhvriga ootamatuteks kuludeks,“ ütles Kikas. Lisaks tasub uue kodu ostjal mõelda ka vabatahtlike kindlustusvõimaluste peale, mis on abiks teiste ootamatute olukordade puhul.

„Kui elukindlustus katab laenusumma inimelu kaotuse haiguse või õnnetusjuhtumi tõttu, siis väga populaarne on ka laenumaksekindlustus, millega on kaetud inimese laenumaksed, kui ta kaotab töö või viibib näiteks mitu kuud haiglas,“ tõi ta näiteks. Seega on kodu ostes väga oluline teha läbimõeldud otsus. Eelkõige tuleb hinnata, kas kõik uue koduga kaasnevad kulud vastavad enda võimalustele.