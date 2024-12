Portaal Very Well selgitab, et üks väike mandariin sisaldab umbes 40 kilokalorit, 9 grammi süsivesikuid (millest 7 grammi on suhkur) ja 1,3 grammi kiudaineid. Võrreldes teiste puuviljadega on mandariinides vähe suhkrut. Maailma Terviseorganisatsiooni soovituste kohaselt ei tohiks aga päevas tarbida rohkem kui 25 grammi lisa- ja puuviljasuhkrut.