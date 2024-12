FOTO | Jõulueelne periood on toonud pakiautomaatide ette järjekorrad

Jõulueelsel perioodil võtab saadetiste liikumine rohkem aega, kuna pakke on tavapärasest mitmekordselt rohkem.

Omniva on välja toonud kuupäevad, mil peaksid hiljemalt postitama või Omnivale üle andma pakid, et need jõuaksid enne jõulupühi ja aastavahetust õigeaegselt saajani. Tarneajad kehtivad nii pakiautomaati kui kulleriga kätte toimetatavatele saadetistele.