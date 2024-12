Asjatundja selgitab: kui kõrgeks läheb elektrihind peale Vene võrgust lahti ühendamist?

„Kui tuli koroonakriis 2020. aasta alguses, siis hakkas elektrihind tõusma. Siis algas 2022. aasta alguses sõda Ukrainas, mis tõstis hinna meeletult kõrgele. Me saime selle tipu kätte augustikuus. Õnnetu augustikuu 2022. aastal, kus meil üks tund oli ka elektrihind 4000 eurot/MWh, mis tekitas ka väga palju küsimusi, miks see hind on selline – kas turul on mingi manipulatsioon –, seetõttu ka konkurentsiamet koos Läti ja Leeduga ka algatas menetluse, kuid manipulatsiooni seekord ei tuvastanud,“ rääkis konkurentsiameti energiaturgude osakonna juhataja Marilin Tilkson kolmapäeval toimunud meediabriifil.