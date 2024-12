EVEA: riik soovib panna maksupetturitega võitlemise kulu ausa ettevõtja õlule

„Valdav osa ettevõtjatest on ausad ja maksukuulekad. Maksutõusude ja kümme kvartalit toimunud majanduslanguse taustal pole riigil kohane panna ettevõtete õlgadele veel täiendavat halduskulu, kuna riik on hädas maksukogumisega ja maksuhaldurile oleks totaalne jälgimine lihtsalt mugavam,“ ütles EVEA president Ille Nakurt-Murumaa.

Tema sõnul on raamatupidamise automatiseerimine on küll hea eesmärk, kuid väikeettevõtjad ootavad politseiriigile omase totaaljälgimise süsteemi asemel arusaadava ja õiglase mudeli väljatöötamist.

Nakurt-Murumaa kirjutab rahandusministrile, et ettepanek kaotada tehingute deklareerimisel 1000 euro piirmäär ja muuta e-arved kohustuslikuks on vastuolus ka õigusriigi põhimõtetega ja riivab ettevõtjate põhiõigusi. „Demokraatlikus õigusriigis ei saa nõuda suure hulga raamatupidamisdokumentide edastamist otse maksuhaldurile. Käibemaksukohustuslaste vaheliste tehingute arveandmete totaalne kontroll on iseloomulik politseiriigile,“ kirjutab ta. „Selline ettevõtjate õiguste ja vabaduste piiramine ei ole demokraatlikus ühiskonnas vajalik ning säärane, pelgalt maksuhalduri mugavusest lähtuv piirang moonutab ettevõtlusvabaduse olemust.“