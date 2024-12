Pärnu Maxima kauplus suletakse renoveerimiseks 6. jaanuarist

Maxima Eesti juhatuse esimehe Diana Gegelyte sõnul investeeritakse keskuse arendustöödesse 8 miljonit eurot, mis on jaeketi suurimaks investeeringuks 2025. aastal. „Soovime Pärnu elanikele ja ka külalistele pakkuda parimat ostukogemust ning luua kaasaegse, mugava ja mitmekesise keskkonna, kus on esindatud nii Maxima lai ja soodne tootevalik kui ka teised armastatud brändid. Usume, et uus keskus rikastab Pärnu kaubandusmaastikku ning vastab kogukonna ootustele,“ sõnas Gegelyte.