Piletilevi laiendab Rumeenias haaret ja tõuseb koguni turuliidriks

Tehingut kaasfinantseeriva SEB Panga juhatuse liikme Peep Jalaka sõnul on kohalike ettevõtete toetamine nende rahvusvahelisel laienemisel jätkuvalt üks panga eesmärke. „Meil on väga hea meel, et saame olla Piletilevi Groupi partneriks ning ettevõttel on õnnestunud järjekordne laienemine ellu viia. Piletilevi Groupi ambitsioon ja professionaalsus laieneda konkurentsitihedas teenustesektoris on muljetavaldav, mille tulemuseks on juhtiva turupositsiooni saavutamine siinses regioonis,“ kommenteeris Jalakas.