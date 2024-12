Meta esindaja: Eurooplased peaksid ära kasutama AI võimalusi, et teistest piirkondadest mitte maha jääda

Metal kästi hiljuti edasi lükata oma tehisintellekti mudelite treenimine, milleks kasutati täiskasvanute poolt Facebookis ja Instagramis avalikult jagatud sisu. Mitte seetõttu, et oleks rikutud mõnda seadust, vaid kuna reguleerivad asutused ei ole kokku leppinud, kuidas selle teemaga täpsemalt edasi minna. Teised tehisintellekti ettevõtted on põrkunud sarnaste probleemidega ning on olnud sunnitud oma teenused peatama või edasi lükkama. Seadused, mis on loodud Euroopa konkurentsivõime suurendamiseks, toovad tegelikult vastupidise efekti.

Miks see on Metale oluline?

Euroopa edu ja konkurentsivõime on Meta jaoks olulised. Meil on tuhandeid töötajaid Euroopa liikmesriikides, sealhulgas insenere ja teadlasi innovatsioonikeskustes Pariisis ja Dublinis, kes arendavad juhtivaid tehnoloogiaid. Me teenindame miljoneid Euroopa ettevõtteid, millest enamik on väikeettevõtted. Nad kasutavad meie reklaamitooteid ja -teenuseid kasvu ja rahastamise eesmärgil ning kasutavad meie avatud lähtekoodiga tehisintellekti mudeleid, et luua innovatiivseid tehisintellekti tooteid ja teenuseid. Näiteks Eestist pärit ettevõtte Vocal Image, tehisintellektil põhinev suhtlemisõpetaja, mis aitab kasutajatel avada oma täispotentsiaali juhendatud hääletundide, isikupärastatud tehisintellekti tagasiside ja interaktiivsete häälemängude abil, kuulutati selle aasta oktoobris Meta, Hugging Face’i ja Scaleway korraldatud „European AI Startup Program“ võitjaks. Seega võib öelda ilma igasuguse liialduseta, et ainult siis, kui Euroopa on edukas, on edukas ka Meta.