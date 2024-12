Lootust siiski on? Minister vihjab toidu käibemaksu langetamisele

Regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman vihjas võimalusele, et toidu käibemaks võiks muutuda. „Maksud on rahandusministeeriumi vastutusvaldkond, aga põllumajandus, toidu tootmine ja selle jätkusuutlikkus on meie teema,“ ütles ta ja lisas, et käibemaksu alandamist ning rahvusvahelist kogemust on arutatud ka poekettidega.

Minister märkis, et eesmärk on analüüside tulemused avaldada juba sel kevadel ning alustada seejärel debatti, et kujundada järgmise aasta riigieelarvet. Hartman tõdes, et Eesti on üks väheseid riike, kus toiduainetel ei kehti erisoodustus ega madalam käibemaks. „Ma ei usu, et teised riigid on seda teinud niisama ja tulemuseta,“ lisas ta.