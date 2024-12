KUULA | Kinnisvara hetkeolukord: koduost on muutumas taas aktuaalseks ehk mida pidada silmas uusarenduskodu valimisel?

1x 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x 0.25

„Tundub, et oleme väljumas sõjast, pandeemiast ja majanduslangusest tingitud ebakindlusperioodist ja inimesed on taas leidnud end mõttelt uue kodu vajalikkusest. Ning seejärel on selgunud, et selle kodu ostmiseks on olemas ka raha. Peamiselt, kuna pangad on taas väga huvitatud laenu andmisest, aastaid meelisteemaks olnud euribor on langemas – arvatakse, et aasta pärast võiks kuue kuu euribor langeda ka 1,6–1,7 protsendini – ja pakkumine on uusarenduskorterite osas suur,“ räägib Männiste. Hetkel on Arco Vara tütarettevõtte juhi sõnul Harjumaal müügis ca 3000 sellist korterit ja laoseis on hakanud taas vähenema.

Hetkel tähendab see ostjate turgu, sest tehakse väga märgilisi allahindlusi ja valikus on väga lai spekter pindu: erinevad asukohad ja suurused, lai valik nii valmis- kui „paberil“ kodusid. Siiski ütleb Männiste, et järgmisest aastast on oodata turu elavnemist, mis tähendab, et selline pakkumine ei püsi kaua ja see omakorda hakkab ülespoole tõukama ka hindu.

„Uusarenduste puhul võib öelda kindlalt, et spekulatsiooniosa ruutmeetri hinnas on hetkel null. Kõik, millest see hind koosneb, on reaalne kulu ehitusele, palkadele, materjalidele. Seda ei saa tihti aga öelda teise ringi korterite kohta. Samas pean nõustuma ka teiste ekspertide ja valdkonna inimestega, et hetkel on parim aeg omale uue kodu ostmiseks, sest aasta pärast võib ruutmeetri hind neil olla märgatavalt kõrgem,“ mainib Arco Tarci tegevjuht.

Stuudios antakse ka praktilist nõu, kuidas uusarenduste seast see õige kodu leida, mida panna tähele ehituskvaliteedi puhul ja millised on hetkel kõige kuumemad piirkonnad, kuhu end elama sättida.

Pikemat vestlust Arco Tarci tegevjuhiga kuula juba salvestusest!