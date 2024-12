Finantsnõustaja Valeria Kiisk: räägime küll, et tahaks majanduskasvu, aga ei ole kütust, et seda toetada

Kui investeerimiskultuur on viimasel kümnendil kiirelt arenenud, siis Valeria Kiisk kardab, et Planet42 juhtumi tõttu võivad inimesed muutuda kinnisemaks ning kaduda julgus rääkida rahaasjadest avatult. „Kas me teeme nüüd taandarengu ja loobume sellest? See oleks totter,“ märkis ta.

FOTO: Andres Putting | Delfi Meedia